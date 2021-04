Harry regressa ao Reino Unido após morte do príncipe Filipe

O príncipe Harry vive um momento de dor com a morte do avô, príncipe Filipe, e prepara-se para regressar ao Reino Unido, pela primeira vez, desde que abandonou os compromissos reais, há mais de um ano.



Harry deverá marcar presença nas cerimónias funebres do monarca com quem mantinha uma relação de grande proximdade. Contudo, a presença de Meghan Markle, grávida do segundo fiho do casal, ainda não foi confirmada.







Este será o primeiro reencontro de Harry com a família após as graves acusações que instalaram um clima de tensão na família.



A morte do duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, foi anunciada pelo Palácio Real através de uma nota de pesar. "É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo " , pode ler-se." Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Novos anúncios serão feitos oportunamente.A Família Real junta-se às pessoas de todo o mundo no luto pela sua perda ".