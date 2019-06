Harry repreende Meghan em público

17:54

Durante o evento oficial Trooping the Colour, no passado sábado, a família real britânica reuniu-se na varanda do palácio de Buckingham e osDepois de se virar para trás, com a intenção de trocar algumas palavras com Harry, Meghan é repreendida pelo duque que lhe faz sinal para que se vire para a frente.A mãe de Archie, que parece não ter percebido a intenção do marido, volta a virar-se para trás na tentativa de conversar com o marido mas, desta vez, Harry acaba por fazer óbvios sinais. A duquesa, notoriamente incomodada com a repreensão, vira-se de imediato.Alguns fãs da família real garantem ter-se tratado de uma repreensão dirigida a Meghan; outros, colocam a hipótese de se ter tratado, apenas, de um sinal para as crianças.