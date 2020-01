Harry revive drama da morte da mãe com os paparazzi

Os duques de Sussex ficaram furiosos quando, na segunda-feira, Meghan Markle foi fotografada durante um passeio descontraído com o filho Archie e os dois cães, pelo parque de North Hill, no Canadá. O paparazzi mostra os primeiros momentos na nova vida da duquesa, no Canadá, desde que, juntamente com o príncipe Harry, decidiram afastar-se da família real e tornarem-se independentes

O príncipe Harry mostrou-se revoltado contra a imprensa britânica e decidiu tomar medidas.Os advogados de Harry e Meghan enviaram uma carta aos meios de comunicação britânicos onde garantiram que vão ser tomadas medidas legais se as fotografias da ex-atriz forem publicadas.Segundo consta na nota,, numa clara referência à morte trágica da princesa Diana, em 1997.Harry e Meghan acusam o fotógrafo que conseguiu as imagens de estar escondido atrás dos arbustos, a espiar a duquesa.Nesta nova vida, no Canadá, Harry e Meghan vão enfrentar uma exposição mediática como celebridades, visto que se tornaram independentes da realeza e a privacidade do casal já não vai ser tão protegida como era em Inglaterra, onde os membros da realeza só estão mais expostos nos compromissos oficais.Harry e Meghan continuam a enfrentar as primeiras mudanças após a decisão polémica que levaram para a frente. Os dois já perderam os títulos reais e os fundos públicos. Além disso, vão ter de pagar