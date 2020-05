Harry "sente falta de amigos" em Los Angeles

Katie





"Está a ser um momento estranho para todos nós, mas acho que o Harry sente falta de ter uma estrutura na sua vida. Não tem amigos em Los Angeles como a Meghan e não tem um emprego", acrescentou em entrevista à Vanity Fair.



Entretanto,



tem muitos amigos na comunidade militar no Reino Unido e que sente falta deles"."Está a ser um momento estranho para todos nós, mas acho que o Harry sente falta de ter uma estrutura na sua vida. Não tem amigos em Los Angeles como a Meghan e não tem um emprego", acrescentou em entrevista à Vanity Fair.Entretanto, depois de uma fase de muitas divergências Harry fez finalmente as pazes com o irmão, William Nicholl, o filho da princesa Diana "

A carregar o vídeo ...

O duque e a duquesa Sussex estão a comemorar um ano este domingo, 19. Palácio mostra novas fotos.





A viver em Los Angeles com Meghan Markle e o filho, Archie, que completou um ano na semana passada, Harry começa a sentir falta de tudo o que deixou para trás em Inglaterra.Sem os compromissos profissionais ligados à realeza que abdicou no final de março e neste período de confinamento, o príncipe vive agora um perído especialmente difícil, de acordo com a impresa internacional.De acordo com o que fontes revelaram à especialista em realeza