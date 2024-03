Harry tem de pagar mais de um milhão de euros depois de perder caso sobre proteção policial

01:30

Sónia Dias

O príncipe Harry ficou com uma dívida estimada em cerca de 1,1 milhões de euros depois de perder um processo contra o governo britânico. O filho mais novo de Carlos III questionava a decisão do governo britânico de lhe retirar proteção policial paga pelos contribuintes quando está no Reino Unido.Em janeiro de 2020, Harry e a mulher, Meghan Markle, decidiram deixar de ser membros da família real em funções e abandonaram o país. O Comité Executivo para a Proteção de Realeza decidiu então retirar-lhes "o mesmo grau" de proteção. Contudo, desde que revelou no seu livro ‘Spare’ que matou 25 talibãs no Afeganistão, Harry tem recebido ameaças de morte, vendo-se obrigado a recorrer a segurança privada.O príncipe William retomou ontem a agenda oficial e visitou uma sinagoga em Londres, onde conversou com Renee Salt, de 94 anos, sobrevivente do Holocausto.