Harry vai visitar a avó a Inglaterra

Após meses afastado, o príncipe Harry irá visitar em breve a avó no Reino Unido. De acordo com a imprensa internacional, os funcionário do Palácio de Buckingham receberam ordens para prepararem o espaço para a chegada do filho mais novo da princesa Diana.Na ocasião, a monarca deverá falar com o neto sobre os seus comentários a propósito das eleições nos Estados Unidos, e que geraram polémica. Isto porque no mês passado, o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, participaram num vídeo de apelo ao voto, uma atitude pouco comum entre os membros da realeza e que, segundo especialistas, poderá ter consequências.Sobre a possibilidade de Meghan Markle e do filho, Archie, de dois anos, deixarem a Califórnia e acompanharem o pai nesta viagem, nada foi confirmado.Entretanto, o casal foi o convidado de um episódio do podcast ‘Teenager Therapy’, no qual falaram de saúde mental. Meghan Markle aproveitou a ocasião para desabafar sobre o seu sofrimento ao ler o que é escrito sobre si nas redes sociais."Disseram-me que em 2019 era a pessoa mais assediada do Mundo inteiro, homem ou mulher. E eu nem estava visível, estava de licença de maternidade com o bebé. Mas é quase impossível de sobreviver àquilo que foi capaz de ser fabricado e remexido. É algo tão grande que não conseguem imaginar como nos sentimos. Não me importo se têm 15 ou 25 anos, se estão a dizer coisas falsas sobre nós, isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental e emocional", disse.Em março, os duques surpreenderam ao anunciar o seu afastamento da realeza.