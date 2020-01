Harry vence primeira batalha

13 jan 2020 • 17:31

Já terminou a reunião convocada pela rainha Isabel II com vista a definir as futuras ligações de Harry e Meghan Markle na realeza britânica.pode ler-se no comunicado emitido pela monarca, dando a entender que não conseguiu demover os duques de Sussex da decisão de deixarem de ser altos membros da realeza.Isabel II esclare ainda que "" e que apesar de preferir que Harry e Meghan mantivessem as suas funções, percebe "o desejo de terem uma vida mais independente".O afastamento será feito de forma gradual e, nesse período, os duques irão dividir-se entre o Reino Unido e o Canadá.