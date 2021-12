Harry volta a afastar-se do pai Estão a ser investigadas doações a causas de solidariedade do príncipe Carlos.

Príncipe Harry

O príncipe Harry demarcou-se das suspeitas sobre as doações que foram feitas por um bilionário saudita às causas de solidariedade do príncipe Carlos e que agora estão a ser alvo de investigação. O duque de Sussex garantiu no passado fim de semana em nada ter a ver com o caso e que cortou relações com Mahfouz Marei Mubarak, que doou avultadas quantias - mais de 1,5 milhões de euros - ao trabalho de caridade desenvolvido pelo pai.



O príncipe explicou que o ‘virar de costas’ aconteceu em 2015, ainda antes de o empresário ter recebido a Excelentíssima Ordem do Império Britânico (CBE), ordem da cavalaria britânica concedida por Carlos, e referiu que sempre teve “preocupações” com os “motivos” que levaram o saudita a fazer as doações.



Excluído da família pela Rainha

Segundo novas informações publicadas por Christopher Anderson, o príncipe Harry sentiu-se definitivamente “excluído” da família real depois de a rainha Isabel II ter retirado uma foto sua e da mulher, Meghan Markle, da secretária, no Natal de 2019.

