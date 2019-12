Harvey Weinstein faz acordo com vítimas de abuso

Harvey Weinstein foi a tribunal com um andarilho, que o ajudou a deslocar-se

Os advogados de Harvey Weinstein chegaram a acordo com um grupo de 30 atrizes e funcionárias, que acusam o ex-produtor de cinema de abuso sexual, para o pagamento de uma indemnização de 22 milhões de euros.O acordo ainda carece de assinatura por todas as partes e de aprovação do tribunal, segundo o ‘The New York Times’, que avançou que a empresa de Weinstein assumirá os custos.Na última semana, Harvey, 67 anos, apareceu num tribunal de Nova Iorque visivelmente debilitado e acompanhado de um andarilho.