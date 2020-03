Harvey Weinstein infetado com coronavírus na prisão

Harvey Weinstein

A informação foi confirmada pelo presidente da associação que reúne os estabelecimentos prisionais e de correção do estado de Nova Iorque, Michael Powers, que adiantou que Weinstein se encontra em isolamente profilático.

na prisão de Wende Correctional Facility, na cidade de Alden, no estado de Nova Iorque. Terá sido infetado em Rikers Island, onde esteve anteriormente.

, avança a agência Reuters.e foi lá que efetuou o teste e ficou a saber que está infetado.Powers disse ainda à Reuters estar preocupado com os guardas prisionais uma vez que estes não têm os "equipamentos de proteção adequados".Harvey Weinstein conheceu a sentença no início do mês e encontra-se a cumprir pena