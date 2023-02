Héctor Bellerín é ativista ambiental e não liga a dinheiro

É ativista ambiental, prefere andar de metro ou de bicicleta, é vegan, compra roupas usadas, mas já desfilou para a Louis Vuitton. É assim Héctor Bellerín, o jogador que, neste mercado de inverno, chegou ao Sporting por empréstimo do Barcelona até ao final da época.





Nascido em Barcelona, foi, no entanto, em Londres que começou a chamar a atenção do mundo do futebol, onde com apenas 16 anos ingressou no Arsenal (regressaria a Barcelona em setembro de 2022).

Héctor Bellerín, de 27 anos, namora com uma tatuadora, só lê livros escritos por mulheres e é acionista do Forest Green Rovers, considerado o clube mais verde do Mundo. Diz que o dinheiro não tem importância e até já defendeu o aumento de impostos para os futebolistas. Tem a paella como prato preferido e como sonho conhecer Barack Obama.