Heidi Klum deixa pouco à imaginação Supermodelo alemã, de 49 anos, tem surpreendido os seguidores com o seu lado mais ousado e sensual.

Heidi Klum deixa pouco à imaginação

01:30

Heidi Klum tem deixado os seguidores ‘sem ar’ com as últimas fotografias que tem partilhado nas redes sociais. A supermodelo alemã, de 49 anos, que se encontra a viajar com o marido, o cantor Tom Kaulitz, de 32, pela Europa, tem partilhado alguns registos dos dias de descanso em que surge sensual e (muito) ousada.



As imagens comprovam que Heidi Klum continua a ser dona de umas curvas de sonho. Numa das fotografias que publicou online, a supermodelo surge apenas com uma cueca fio dental. "Este vai ser o meu verão de mulher gostosa e livre", escreveu. Além de ter publicado fotografias nas redes sociais em que surge a fazer topless, Heidi Klum também se mostrou toda nua na cama.

Mais sobre