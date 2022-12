Porque o Natal é família, a marca de lingerie Intimissimi decidiu juntar Heidi Klum e a filha, Leni, numa produção com sensualidade a dobrar.Sob a câmara do fotógrafo Derek Ketela, a top model alemã, de 49 anos, e a primogénita, de 18, mostram-se divertidas a exibir as propostas da marca para o Natal, provando que a sedução não tem idade.