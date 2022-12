Heidi Klum rouba as atenções em antestreia

A modelo alemã estava deslumbrante com um vestido transparente na antestreia de 'Avatar: O Caminho da Água'

14 dez 2022 • 19:58

Sónia Dias

H

eidi Klum não passou despercebida na passadeira vermelha da antestreia de 'Avatar: O Caminho da Água', que aconteceu no início da semana no Dolby Theatre em Los Angeles, na Califórnia.



De acordo com a revista 'People', a modelo, de 49 anos, usou um vestido Lever Couture transparente, que deixava em evidência as curvas da modelo, que foi ao evento acompanhada pelo marido, o músico Tom Kaulitz, de 33.

A antestreia contou ainda com a presença do elenco do filme de James Cameron, como Sam Worthington e Zoe Saldana, entre muitos outros.