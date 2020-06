Hélder assediado na primeira noite fora da casa do ‘Big Brother’: "O mulherio está maluco"

Hélder Teixeira, de 39 anos tornou-se num dos concorrentes mais polémicos do ‘Big Brother 2020’ e os portugueses não o pouparam da expulsão, na gala do último domingo.

Em declarações à Nova Gente, Hélder afirma ter ficado "triste e desiludido" por ter sido expulso.

"Foi muito triste ter saído, pensava mesmo que chegava até ao fim, porque era o brincalhão da casa…Fui sempre autêntico. O facto de ser tão genuíno e natural acabou por me prejudicar, se calhar eu não joguei, devia ter jogado de forma cínica, não sei…Este é o verdadeiro Hélder, amigo do seu amigo, super natural. Respeito muito as mulheres, principalmente pela infância complicada que tive…", disse à Nova Gente.

Para além da tristeza e da desilusão, Hélder mostra-se surpreendido com o atrevimento das mulheres, admitindo ter recebido imagens de mulheres despidas e vídeos de desconhecidas: "O mulherio já está todo maluco! Mas mesmo ‘hardcore’… Até nudes já recebi! Juro! E um vídeo também…de desconhecidas, são chavalas, eu nem queria acreditar. Só que eu sou muito inteligente e pergunto sempre com quem falo, disse que não as conhecia, não sei quem está do outro lado, e elas depois acalmam, dizem que eu sou um gato e tiveram pena da minha expulsão…"afirmou.

"Hoje em dia são as mulheres que, muitas vezes, se atiram aos homens. Antigamente isto era impensável…"