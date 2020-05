Hélder do 'Big Brother' arrasado após atitude polémica e arrisca expulsão direta

urante a prova de resistência que motivou indignação entre vários concorrentes. Hélder estava a segurar a corda na companhia de Soraia e Iury, quando acabou dizer algo ofensivo sobre um dos colegas da casa.

Hélder do BB tem atitude discriminatória contra Edmar









As concorrentes que assistiram ao sucedido repreenderam de imediato o colega quando este diz: "Prefiro ser mulherengo a...". Apesar do concorrente não ter completado a frase, termina a mesma a olhar na direção de Edmar, parecendo estar a falar sobre a orientação sexual do colega.





Um comportamento que está a gerar uma enorme polémica dentro e fora da casa. Nas redes sociais, os telespectadores exigem que Hélder seja severamente punido com uma nomeação direta ou mesmo com a expulsão do programa.



Cláudio Ramos irá entrar em contacto com a casa para que o concorrente conheça o seu "castigo".

