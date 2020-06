Hélder do 'Big Brother' fala sobre relação com Teresa: "Mexi com ela"

"Não senti nenhuma atração pela Teresa. Era sempre brincadeira, mas não tenho dúvidas: mexi com ela. Não estou a dizer que mexi no sentido de amor, mas senti que ela olhou para mim e pensou: ‘És engraçadinho. Pequenito, mas jeitoso’", revelou à 'TVMais'.



Hélder acabou por confessar que, cá fora, mantém uma amiga especial. "Ela é como eu. Alinha em todas as minhas brincadeiras. É só uma amizade mas, se calhar, na cabeça dela é um bocadinho mais e às vezes na minha também é… Pode crescer", rematou.



Consciente de que fez 'tremer' a casa mais vigiada do país, Hélder não se mostra preocupado e assume-se tal como é. "Sou um palhacinho fixe e divertido", atirou.



"Sou um osso duro de roer e o desafio é o que me dá mais adrenalina. E gosto que as pessoas tenham alguma coisa a apontar, para a seguir tentar limpar a minha imagem e perguntar-lhes: E agora? Acredito que vai haver ainda muita gente a pensar muita coisa, mas eu sou um miúdo porque é assim que me vejo", continuou.



Sinto-me triste por ter saído nem a meio do programa. Tinha muito para dar e tenho a certeza que todos iriam adorar-me porque, dia após dia, estava a soltar-me mais", desabafou.



Recorde-se que a mãe de Hélder causou polémica na gala em que o filho foi expulso, ao revoltar-se contra a concorrente Teresa, com quem Hélder teve várias discussões dentro da casa.





