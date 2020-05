Hélder do 'Big Brother' nomeado após atitudes homofóbicas

A carregar o vídeo ...

Iuri questiona Hélder sobre alegada homofobia do colega

Um caso de homofobia está a dar que falar na nova edição do 'Big Brother', na TVI.Hélder, um dos concorrentes, foi sancionado apósO rosto do reality-show foi castigado ficou automaticamente nomeado e, agora, ao longo da semana, os espectadores vão decidir a sua permanência no formato.Durante a emissão, Cláudio Ramos questionou o concorrente sobre se tinhado comportamento que teve.Após serem emitidas as imagens, Hélder começou por defender-se da situação, garantindo que adorae que não temCláudio Ramos, cuja orientação sexual é publicamente conhecida, pede ao concorrente para não se referir a um homossexual como"., afirmou a nova aposta da TVI, fazendo com que o concorrente ganhasse noção do impacto que a atitude teve cá fora., lamentou Cláudio.Hélder, visivelmente nervoso, não hesitou em pedir desculpa, explicando que não teve intenções de magoar ninguém, e que também não queria julgar o colega., defende ainda Cláudio., começou por ouvir Hélder, ao ser sancionado pelo programa., pôde ouvir-se ainda.Edmar, o visado desta que é a primeira polémica desta edição do formato, acabou por defender o colega, emocionado por vê-lo em baixo., disse.Nas redes sociais, são várias as críticas que Hélder está a receber por parte dos espectadores, que se mostram revoltados.Até já estão a ser criadas petições que defendem a expulsão imediata do concorrente., é o nome de uma das petições com essa finalidade.Após a sanção da produção do 'Big Brother', e de pedir desculpa pela atitude que lhe valeu uma nomeação direta, Hélder desabafou com outra das concorrentes da casa mais vigiada do país, Iuri, sobre a situação, e voltou e tecer comentários que captaram as atenções.O concorrente admitiu que fica incomodado se encontrar homossexuais a beijarem-se na rua. A colega não resiste a dar a opinião:, disse Iuri.