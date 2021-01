Hélder expulso do 'Big Brother' após fazer referências nazi

Hélder Teixeira, de 40 anos, foi expulso do ' Big Brother ' após fazer por duas ocasiões referências nazi, durante conversas com os companheiros de jogo. A decisão foi comunicada esta quinta-feira, 28 de janeiro , pelo dono da casa mais vigiada do País, um dia após o assinalar do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.



"Não podemos desvalorizar ou banalizar. O gesto que fez simboliza milhões de mortos. Como disse o sobrevivente que vimos nas imagens, a educação é a melhor antídoto para o ódio e é ela a nossa melhor arma para que este passado sombrio nunca se repita. O Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e dos gestos no ' Big Brother '. São vistos por milhares de pessoas e que devem ter noção do que dizem e que fazem. Por tudo isto Hélder , deixou de ser bem-vindo à minha casa. Está expulso".



Big ' apanhou de surpresa todos os concorrentes do programa, em especial o visado, que ainda tentou desculpar-se, mas em vão...



"Fora da casa faço isto no ginásio e nunca houve problemas. Não percebo. Há muita gente que faz outros gestos ofensivos, de mandar para aqui e para ali. Não é pior? Peço desculpa, mas não entendo."



Concorrente foi expulso do 'Big Brother'.