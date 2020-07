Hélder Reis declara-se ao amigo Goucha e chora em direto: "É um amor para sempre"

Manuel Luís Goucha nunca escondeu que o maior amigo que tem no mundo da televisão é o apresentador da RTP Hélder Reis, e hoje foi um dia especial para a amizade entre os dois.



O apresentador da RTP esteve no programa 'Casa Feliz', na SIC, e falou sobre a estrela das manhãs da TVI, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade há mais de 20 anos.



Um filho. Um amor de (e para) sempre. Obrigado Helder", reagiu assim Goucha depois de Hélder Reis ter marcado presença no programa concorrente da SIC onde, ao apresentar o seu novo livro, acabou por lhe tecer rasgados elogios. O apresentador juntou ainda um vídeo do momento que o deixou 'derretido'.



"O Manel, caramba", disse Hélder emocionado.



"Ele percebeu-me muito.Eu conheci-o antes de sair do seminário. O Manel foi um pai que eu não tive na altura. O meu pai reagiu muito mal, a minha mãe também, e o Manel foi um acolhedor... Sabes o que é, aqueles amigos que nós às vezes dizemos que estão ali no momento certo, às vezes queremos que estejam ali e não estão, o Manel esteve...", continuou, em conversa com Diana Chaves e João Baião.



"O Manel foi um amigo que antes de eu entrar na televisão, apanhou-me ali na fase mais turva da minha vida, e ele apanhou-me e esteve ali sempre vigilante comigo. Somos amigos há mais de 20 anos. E não há canais, nem nada que nos separe...", rematou Hélder.



Manuel Luís também já tinha tecido rasgados elogios ao amigo antes desta manifestação de afeto em direto, em 2018.



"O Hélder é o meu único amigo verdadeiro em televisão. É um anjo. É uma pessoa do bem. Uma pessoa boa e humilde. Foi a única pessoa que, durante 15 dias, soube que eu ia passar da RTP para a TVI e soube manter o segredo. Quando estava a desfazer a minha casa no Porto, apareceu lá com um anjinho em terracota que guardo religiosamente até hoje", revelou a estrela da estação de Queluz de Baixo na altura.

