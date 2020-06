Hélder sugere que Teresa tem falta de sexo

A carregar o vídeo ...

Hélder diz que Teresa tem falta de sexo

Hélder voltou a captar as atenções com um novo ataque a Teresa no 'Big Brother'.O concorrente, que já foi alvo de várias polémicas, continua a insistir na atenção da colega e, desta vez, garantiu que ela tem é falta de sexo., começou por dizer em conversa com outro colega, referindo-se a sexo, através de gestos. Depois, tentou disfarçar o que disse., continuou.Hélder e Teresa já protagonizaram alguns desentendimentos dentro da casa mais vigiada do país. A mãe de Tierry, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'Antes das polémicas com Teresa, Hélder já tinha estado no centro das atenções ao ter sido duramente criticado pelos espectadores, entretanto já expulso do formato, Edmar.Hélder continua em 'maus lençóis' ao ter protagonizado, mais recentemente, um momento de tensão com a colega Ana Catharina.