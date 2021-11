Helena Coelho acusa Ágata de ser um "pneu suplente" nas Doce A cantora Helena Coelho atacou Ágata não dando importância à sua participação na banda

17 nov 2021 • 18:45

Helena Coelho, um dos membros originais da banda 'Doce', recorreu às redes sociais para comparar Ágata a um pneu suplente: "As Doce foram um automóvel de luxo que como todos os automóveis têm um pneu suplente".

Fátima Padinha, uma das originais da banda, também não ficou para trás ao criticar e acusar a cantora Ágata de se "pôr em bicos de pés", afirmando que esta se quis colar à história das 'Doce'.

Ambas as cantoras fundadoras do quarteto desvalorizaram a passagem da artista Ágata pela banda.



Recorde que Ágata foi convidada para pertencer às 'Doce' durante a gravidez de Helena Coelho, em 1985, e quando Fátima Padinha saiu.

