Helena Coelho arrasada com críticas: "Irei melhorar"

Helena Coelho

02 nov 2020 • 13:16

A Helena fala muito rápido, e faz uma pergunta não deixa acabar de responder e já está a perguntar outra. Calma e falar mais devagar", pode ler-se num comentário, que mereceu a resposta da apresentadora. "Irei melhorar".







Muitos seguidores questionam a decisão de Cristina Ferreira ter escolhido Helena Coelho para o programa e referem que Leonor Poeiras seria mais indicada. "Juro que estive a tentar gostar, mas não consegui. Onde anda a Leonor Poeiras?", "Prefiro a Leonor Poeiras. A Helena é muito boa a fazer vídeos de maquilhagem, mas como apresentadora não gosto", são alguns dos comentários.

Com Ruben Rua em isolamento profilático, Helena Coelho teve que conduzir sozinha a última emissão do 'VivaVida', da TVI, no passado sábado. No entanto, a também influenciadora digital não conseguiu agradar a todos os telespectadores.