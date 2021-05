Helena Coelho conta que o parto foi "muito duro"

Radiante no papel de mãe, Helena Coelho acedeu responder a algumas perguntas dos seguidores sobre a maternidade.De acordo com a apresentadora de 'VivaVida', da TVI, uma das maiores curiosidades era sobre como tinha corrido o parto de Íris, a 10 de abril.", contou."Para uma primeira gravidez, é muito normal durar as 40 semanas ou mais, e também é muito comum ter de ser induzido (foi o meu caso). Isso acaba por tornar o trabalho de parto (por norma) mais demorado, por issoMas tudo se faz e todas temos experiências diferentes. O parto foi induzido e instrumentado (com ventosas) devido à posição em que a Íris estava, etc".No que toca à recuperação, tem sido tranquila."Tive um parto normal, poucas horas depois estava a tomar banho normalmente. Na primeira semana sentia um leve desconforto quando me sentava, e na segunda semana doíam-me um pouco os ossos, zona do sacro, sinfise púbica.".Helena Coelho também falou da experiência de amamentar. "Adoro amamentar. Os primeiros dias são desafiantes! Mas com as dicas certas, a pega certa (A Íris facilitou-me muito a vida nisto), apoio das enfermeiras, discos de hidrogel… rapidamente estabeleci a amamentação da forma certa".O facto de ter recuperado rapidamente a forma física, também tem gerado algumas questões. A bloguer conta que perdeu peso, mas ainda está longe da sua imagem ideal. "Mas daqui a umas semanas vou começar a treinar e a ter mais atenção a essa parte porque estou toda flácida e precisar de perder alguma % de massa gorda para ficar como gosto de me ver. Mas neste momento esse não é o foco".