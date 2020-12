Helena Coelho descansa seguidores após contacto com Eduardo Madeira

Apresentadora recebeu Eduardo Madeira, que está infetado com Covid-19, no programa da TVI ‘VivaVida’.

28 dez 2020 • 20:39

Grávida de seis meses, Helena Coelho deixou os fãs em alerta após ter recebido Eduardo Madeira no programa da TVI ‘VivaVida’, este sábado. Isto porque, o humorista está infetado com Covid-19, como fez questão de revelar nas redes sociais, este domingo.



A nova apresentadora do canal de Queluz de Baixo recebeu várias mensagens de preocupação e decidiu descansar os seguidores.

"Para quem está carinhosamente preocupado, o nosso programa foi gravado há 11 dias, embora só tenha sido emitido este sábado. O Eduardo foi infetado após isso e desejo as melhoras rápidas", escreveu nos instastories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram.

"Eu e toda a equipa estamos e continuamos bem", rematou.