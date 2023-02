Helena Coelho "enxovalhada" no supermercado. Saiba o que aconteceu

Helena Coelho mostra-se espantada com o que aconteceu numa simples ida ao supermercado: "Comecei o dia a ser enxovalhada".



"Fui rapidamente ali ao supermercado porque precisava de comprar toalhitas e leite para a Íris. Estava uma velhinha a ser atendida, mas daquelas muito velhinhas, já não sabia fazer as coisas direito, muito lenta, a senhora da caixa já estava a ficar nervosa, enfim", relatou através de um vídeo no Instagram.

"Estava um senhor na fila a tratar mal toda a gente. [...] Eu, obviamente, por dentro estava a ferver porque tinha uma coisa para fazer em cinco minutos e demorei 20. Mas quer dizer, a senhora não tinha culpa, a velhinha não podia ir embora e tinha o direito dela de estar ali, custava-me o quê? Ter empatia e paciência, respirar fundo", contou a influenciadora.

O homem continou aos gritos e Helena Coelho dirigiu-se ao mesmo, o que acabou por não correr da melhor maneira. "Eu só disse: 'olhe, passe para outra caixa, talvez seja melhor se estiver com mais pressa'. O que eu fui dizer... O homem tratou-me mal, aos gritos. 'Mas eu conheço-a de algum lado para me estar a mandar calar?'".

Helena Coelho foi alvo de algumas ofensas, como: "'Isto é falta de homem, de peso em casa, o seu lugar era a lavar a loiça'".