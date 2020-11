Helena Coelho exibe barriguinha aos seis meses de gravidez

Helena Coelho está grávida pela primeira vez e esta quinta-feira decidiu assinalar os seis meses de gestação com uma fotografia em que exibe a barriga de grávida. A apresentadora e influenciadora digital aproveitou ainda para falar sobre as alterações no seu corpo e os cuidados que tem tido.

"Chegámos a meio! Eu e este pequenino/pequenina que ainda não conheço, mas me faz companhia todos os dias e me está a ensinar tanta coisa nova", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou com os seguidores.

"Ainda não tinha tirado absolutamente nenhuma fotografia desta nova fase, por se notar pouco e também porque às vezes é desafiante reconhecermos as mudanças diárias do nosso corpo. Mas se há coisa que tenho aprendido a cada vez que oiço o coraçãozinho a bater, é que o corpo da mulher é capaz de coisas grandiosas, únicas e tão incríveis quanto gerar um ser humano… e por isso vou ser mais paciente com ele, tratá-lo ainda da melhor forma para que se torne a melhor casa que algum dia este bebé vai ter", continuou.

A comunicadora admitiu ainda que a gravidez nem "sempre é simpática" e pouco "romântica": "Mas que tem de se viver da forma que é, não é?".

Recorde-se que o bebé é fruto do seu relacionamento com o personal trainer, Paulo Teixeira.