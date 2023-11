Helena Coelho faz terapia de casal

Helena Coelho

24 nov 2023 • 22:25

Helena Coelho revelou que anda na terapia de casal na estreia do seu podcast 'Pais sem livros de instruções'. No primeiro episódio, a apresentadora recebeu como convidado Pedro Teixeira e depois de o ator lhe falar da forma como se relaciona com as mães dos filhos - Cláudia Vieira e Sara Matos - Helena Coelho revelou-se impressionada, confessando depois que frequenta terapia de casal.

"Nós fomos e ainda estamos bem, estás a ver? Mas é naquela de para ver se aquilo não fica mal, que eu tenho os traumas dos meus pais separados e aquelas coisas. A terapeuta passou para aí cinco minutos a falar: 'mas não há problema nenhum do divórcio'. Sim, mas eu não queria isso, vamos tentar que isso não aconteça", afirmou.

"Eu tenho o trauma de lá atrás em que as coisas não eram assim. Se os pais se separavam, acabava tudo, era uma guerra para os miúdos e é bem saber que há crianças felizes no meio disso tudo", rematou.

Helena Coelho encontra-se num relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira, com quem tem uma filha, Íris.