Helena Coelho feliz após 24 horas em trabalho de parto

Às 41 semanas de gravidez e depois de 24 horas em trabalho de parto, foi com grande emoção que Helena Coelho recebeu nos braços a primeira filha, fruto do relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira. A apresentadora partilhou a primeira fotografia de família, e partilhou com os seguidores os momentos intensos que viveu.



“Quando achamos que não somos mais capazes, que não suportamos mais dor, que não temos mais resiliência e persistência... passamos por um processo destes e tudo muda. Hoje sei que sou capaz de absolutamente tudo e que virei mãe leoa que protege a sua cria”, começou por explicar, acrescentando que contou sempre com o apoio do companheiro. “Vivemos momentos para lá de intensos, numa bolha de amor autêntica da qual não nos apetece sair nunca”.

