Helena Coelho indignada com enfermeira que "espalhou" notícia da sua gravidez

Grávida de quatro meses, Helena Coelho já partilhou com os seguidores que não quer saber o sexo do bebé até ao momento do parto e ameaça processar as equipas médicas, caso haja fugas de informação.Tudo porque a apresentadora de 'VivaVida', da TVI, conta que quando soube que estava grávida, a enfermeira que a acompanhou espalhou a notícias pelas colegas, algo que a deixou revoltada.", desabafou.", disse, avançando que foi forçada a anunciar publicamente que estava à espera de bebé mais cedo do que o previsto.