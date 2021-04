Helena Coelho mostra rosto da filha: "Precisava tanto da Íris na minha vida e não sabia"

Sabem... precisava tanto da Íris na minha vida e não sabia", concluiu.





Os seguidores de Helena Coelho mostraram-se encantados com a pequena Íris e deixaram várias mensagens de carinho. "Que linda demais", "É a tua cara" e "Coisa mais boa" foram alguns dos comentários deixados na publicação.Recorde-se que a apresentadora do 'VivaVida', da TVI, foi mãe pela primeira vez no passado sábado depois de ter estado "mais de 24 horas em trabalho de parto".