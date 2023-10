Helena Coelho no hospital

Helena Coelho revelou o motivo pelo qual tem estado mais ausente das redes e da vida social: a filha, Íris, partiu um dedo do pé.

"Ausente por motivo de: Irinha fraturou o dedo do pé! Mas já está bem", escreveu a apresentadora Helena Coelho, na descrição de uma fotografia, na qual surge com a pequena Íris no hospital.

Entretanto, noutra imagem do 'storie', pode ver-se a filha de Helena Coelho já animada. "O foco já não era mais o dedo fraturado, mas, sim, o novo 'guada-fuva' rosa", assinalou a influenciadora digital, na legenda de uma imagem, em que a menina surge com um guarda-chuva transparente com o rebordo cor-de-rosa.

Íris é fruto da relação de Helena Coelho com o personal trainer Paulo Teixeira.