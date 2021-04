Helena Coelho radiante com o nascimento da filha

Foi às 41 semanas de gestação, após parto induzido, que, fruto da relação com o personal trainer Paulo Teixeira. Apenas no momento do parto a blogger tomou conhecimento do sexo da bebé.Nas redes sociais, onde partilhou vários momentos da gravidez, a apresentadora da TVI e influenciadora digital mostrou-se com a filha nos braços após um longo trabalho de parto., partilhou Helena na conta pessoal de Instagram onde destacou o apoio incondicional do companheiro., acrescentou, mostrando-se feliz por esta fase especial que está a viver. Dois dias após o parto, mãe e filha tiveram alta médica e abandonaram a maternidade. Em casa, a apresentadora revelou que está a adaptar às novas rotinas com a bebé.Até ao fecho da edição, Helena Coelho ainda não tinha partilhado o nome escolhido para a bebé.A viver a experiência da maternidade em pleno, Helena Coelho deixou o programa ‘VivaVida’ entregue ao colega Ruben Rua. Nas próximas semanas, a apresentadora irá estar afastada dos compromissos televisivos.