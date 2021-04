Helena Coelho regressa ao trabalho 11 dias depois de ter sido mãe

A carregar o vídeo...

Helena Coelho regressa ao trabalho

foi mãe, pela primeira vez, há 11 dias, mas já regressou ao trabalho. A apresentadora da TVI deixou a pequena Íris com o pai, Paulo Teixeira, mas confessou ser difícil sair de casa com uma bebé tão pequena., começou por contar., confessou.No vídeo em que conta que já ia regressar ao programa de Queluz de Baixo destacou-se o facto de. Em algumas conversas com os fãs, a apresentadora já revelou que o facto de dar de mamar à filha a tem ajudado a recuperar a sua forma física.Quando chegou à TVI, a influencer foi surpreendida pelo colega Ruben Rua com um ramo de flores cor-de-rosa pelo nascimento da filha., revelou aos seguidores mostrando ter ficado encantada com o gesto do amigo.