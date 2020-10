Helena Coelho revela: "Só saberemos se é menino ou menina no parto"

Grávida de quatro meses, Helena Coelho confidenciou que ainda não sabe o sexo do bebé, nem vai querer saber até ao dia do nascimento.", começou por partilhar a apresentadora do 'VivaVida', da TVI.", justificou, acrescentando: "".A apresentadora e youtuber vive uma relação com o personal trainer Paulo Teixeira e mostra-se entusiasmada com a chegada do novo membro da família.Helena partilhou que já ganhou três quilos, no entanto, a barriga continua sem se notar.