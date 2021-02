Helena Costa apanha filha bebé a fugir do berço para se juntar à irmã: "Como assim?"

No vídeo pode ver-se a bebé a saltar e a escalar o berço sem ajuda da irmã, que se limita apenas a ver.

Atriz partilhou vídeo do momento com os seguidores nas redes sociais,

À semelhança de muitas mães que colocam câmaras no quarto dos seus bebés para observarem os seus movimentos e garantirem que está tudo bem,recorreu a uma máquina de vídeo portátil para ver como as suas bebés gémeas estavam. No entanto, acabou por ser surpreendida. Esta sexta-feira, dia 12, a atriz não ganhou para o susto após uma das filhas gémeas saltar para o berço da irmã.O momento foi registado pela artista que fez questão de mostrar aos seguidores., começou por escrever. Atenta ao vídeo, a atriz que dá vida a Olga na novela 'Amar Demais' da TVI tranquilizou os seguidores., disse num dos stories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram.Recorde-se que Helena Costa tem duas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, que completam dois anos em junho.