Helena Costa assume novo amor

A atriz mostrou cumplicidade com um desconhecido, num casamento

Helena Costa, de 40 anos, pode ter voltado a encontrar o amor. A atriz marcou presença, no passado fim de semana, no casamento de uma amiga, em Évora, e partilhou nas redes sociais os melhores momentos da festa. Mas o que acabou por chamar mais a atenção foi uma fotografia onde a artista se mostra ao lado de um homem, cuja identidade não foi revelada, levantando suspeitas de que poderá tratar-se de um novo namorado.









Helena Costa não foi a única famosa na celebração. A seu lado esteve a também atriz Mariana Monteiro, como é possível ver na publicação feita no Instagram desta. “Como diz a minha amiga: ‘Ao amor!’ Que lindo casamento”, pode ler-se na descrição.

Recorde-se que Helena Costa separou-se do apresentador da Sport TV Vasco Santos em janeiro passado, oito meses após ter anunciado o namoro. Quem revelou o fim da relação foi a amiga de longa data, Mariana Monteiro.





Helena Costa tem duas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, de três anos, fruto do casamento com Frederico Formigal, que durou entre 2018 e 2021.