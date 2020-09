Helena Costa desfruta de escapadinha na natureza em família

Sem férias, Helena Costa aproveita ao máximo todo o tempo livre que tem em família.Mãe de Mercedes e Maria do Mar, de um ano, Helena Costa exibe uma forma física invejável e, aproveitando o cenário idílico das férias, fez uma série de sessões fotográficas que mereceram os elogios dos fãs.Mas não foram só as suas curvas a fazer furor. As imagens das gémeas, que se vestem a combinar, deixaram os seguidores derretidos.Helena Costa e a família desfrutaram da piscina e da tranquilidade do espaço, rodeados de natureza.Entretanto, a atriz já voltou ao trabalho com as gravações da nova novela da TVI, ‘Amar Demais’. "Começámos a gravar em janeiro. As minhas filhas tinham sete meses e agora estão com quase 15. Tem sido um caminho com doce e amargo e por isso é uma novela especial", comentou.