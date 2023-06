Helena Costa esclarece motivos da separação A atriz anunciou que terminou um namoro

Helena Costa, de 40 anos, desabafou os motivos que a fizeram terminar a relação amorosa que viveu, mantida em segredo até então.

O término deveu-se à distância existente entre ambos, embora a atriz tenha sublinhado a felicidade que sentiu durante todo o tempo em que estiveram juntos. "Em 2023 conheci outra pessoa que não ‘é de Marte’ mas sim de Espanha. [...] A força da nossa vontade de estar juntos superou qualquer hora de viagem, mas com o tempo a balança do amor/sacrifício começou a pesar para o lado do sacrifício/obrigações no nosso país. Foi um término maduro, sofrido e muito respeitoso", relatou Helena Costa.

