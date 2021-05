Helena Costa mostra-se em sessões de fisioterapia após remover tumor do pulmão

aço vários exercícios respiratórios, mais cinesioterapia, mais cardio... É uma hora bem passada", explicou.



Devido ao problema de saúde, Helena ficou cerca de 15 dias internada no hospital, afastada das filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, de quase dois anos. As meninas ficaram com o pai, Frederico Formigal, que tem sido o braço direito da mulher.





" Os meus dias têm sido intensos e assim os desejei, mas também tenho que saber parar, parar é muito importante! Acalmar e sentir paz", escreveu recentemente, revelando-se confiante no futuro.



Os admiradores de Helena Costa têm-se manifestado com mensagens de força e coragem.



A carregar o vídeo... Atriz foi operada a tumor carcinoide no pulmão.



, escreveu recentemente, revelando-se confiante no futuro.Os admiradores de Helena Costa têm-se manifestado com mensagens de força e coragem.

Atualmente, está a ser acompanhada por uma equipa médica para recuperar o bem-estar físico e poder retomar rotinas pessoais e profissionais.Nas redes sociais, a atriz mostrou-se durante uma sessão de fisioterapia.