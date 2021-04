A carregar o vídeo...

Helena Costa operada de urgência a um tumor no pulmão

Helena Costa, de 38 anos, está a viver dias difíceis. A atriz foi diagnosticada com um tumor no pulmão e foi operada de urgência.Esta sexta-feira, 23 de abril, recorreu às redes sociais para falar do seu estado de saúde.", começou por contar no vídeo que partilhou com os seguidores.", revelou, esclarecendo que a cirurgia aconteceu há dois dias e que se encontra a recuperar no hospital.", concluiu.