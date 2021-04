Helena Costa otimista após cirurgia a tumor no pulmão

27 abr 2021 • 18:15

Helena Costa está prestes a ter alta hospitalar, depois de ter sido submetida a uma cirurgia para remover um tumor do pulmão.



A atriz de 37 anos tem partilhado as novidades com os seguidores através do Instagram e revelou que deverá deixar o hospital "ainda hoje".



"O quarto é espetacular mas eu não vejo a hora de estar em casa com elas [as filhas Mercedes e Maria do Mar, de um ano e meio] e com o marido [Frederico Formigal], que também foi só o melhor amigo do mundo!!!", revelou.



Helena aproveitou para esclarecer que a cirurgia não durou sete horas, como inicialmente tinha partilhado. "No bloco operatório foi sete horas mas a cirurgia foi quatro horas e 25 minutos. O cirurgião é uma máquina. Pedi para a cirurgia ser o mais rápido possível porque o sentimento de esperar é o pior, e assim foi. Estou muito contente e agradecida...", partilhou, otimista em relação à sua recuperação.



"A cirurgia foi de tórax aberto e a título de curiosidade não estou nada preocupada com a cicatriz, que ao que parece está top", finalizou.