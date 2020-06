Helena Costa partilha momentos inéditos dos últimos dias da gravidez

A atriz Helena Costa partilhou esta quinta-feira, dia 25 junho, nas redes sociais, um vídeo inédito das últimas semanas de gravidez. Na publicação, a atriz filma-se ao espelho enquanto acaricia a barriga de 36 semanas.

"Fiz este storie 2 dias antes de elas nascerem há um ano. Foi o último registo com que fiquei…elas nasceram às 36 semanas certas. Na altura nem publiquei porque achava que ainda faltava muito para elas nascerem e havia de ter vídeos melhores que este!", começou por escrever a mãe de Maria do Mar e Mercedes na legenda do vídeo.

Helena Costa salientou o cansaço dos preparativos da gravidez: "O quarto estava longe de estar acabado e não cheguei a dizer ‘pronto elas podem vir’! O meu tamanho também não ajudava em nada. Mas tudo se fez ou foi fazendo e ainda se faz… é cansativo, é muito cansativo aliás tem dias que o cansaço é levado a um extremo que eu nem sei como conseguia sequer pensar", continuou.

"Agora olho para trás e digo, ‘bolas, já passou um ano’! Agora posso dizer que vai sempre melhorando! Para as futuras mães, preparem tudo 1 ou 2 meses antes para depois ser só cuidar e registem os últimos momentos, mesmo os últimos, é giro recordar", aconselhou a atriz a outras mães.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Atriz é mãe das gémeas, Maria do Mar e Mercedes.