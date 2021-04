Helena Costa passa sete horas em cirurgia para retirar tumor

01:47

Carolina Cunha

Helena Costa, de 37 anos, continua hospitalizada, a recuperar da cirurgia de urgência, a que teve de se submeter devido a um tumor carcinoide no pulmão, na qual acabou por ter de retirar uma parte daquele órgão. Uma operação delicada que a levou a passar cerca de sete horas no bloco operatório, e a temer pela vida. "Quando sentes o abanão e pões tudo em causa. Quando estás a dois dias de uma cirurgia de sete horas, parece que queres tirar fotos por tudo e por nada... e foi isso que fiz", revelou a atriz da novela ‘Amar Demais’, da TVI, na legenda de uma imagem em que aparece de biquíni na praia, e em que já é visível uma maior magreza. Antes da complexa cirurgia, a atriz aproveitou ainda para passar o máximo tempo de possível com as filhas gémeas, de um ano e meio.

Depois, foi sujeita a uma bateria de exames, inclusivamente a um ‘scan’ a todo o corpo para verificar o desenvolvimento do tumor e a existência de metásteses". Helena aguarda o resultado dos exames pós-operatórios para saber qual a próxima fase do tratamento nesta dura batalha.