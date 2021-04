Helena Costa tem alta hospitalar mas é obrigada a estar longe das filhas

já teve alta depois de ter estado uma semana internada após ter descoberto que tinha um tumor no pulmão e de ter passado por uma operação delicada onde foi retirada uma parte do órgão Esta quarta-feira, a atriz da TVI não escondeu a felicidade de poder ir para casa, mas para já ainda só pode abraçar o marido Frederico Formigal, depois de viverem durante os últimos tempos uma verdadeira angústia. Helena Costa vai ter de ficar longe das, de um ano e meio, por estas", foi desta forma que anunciou a boa nova aos seguidores que têm acompanhado, nos últimos dias, a evolução do seu estado de saúde., lamentou, referindo que tem de fazer este esforço visto que está com as defesas em baixo.Recorde-se que na passada sexta-feira, 23 de abril, Helena Costa relatou o que lhe tinha acontecido, dois dias depois da operação. Através das suas redes sociais, a atriz de 'Amar Demais', da TVI, contou quais tinham sido os sintomas que sentiu , mas revelou que devido às gravações da novela acabou por adiar a ida ao médico.Face à operação delicada, Helena Costa esteve sete horas no bloco operatório e "quatro horas e 25 minutos na cirurgia".