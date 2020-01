Helena Isabel admite cirurgias em todo o corpo

01:30

A ex-concorrente da sexta edição do reality show ‘Casa dos Segredos’ e atual apresentadora das madrugadas da TVI, Helena Isabel está a ser arrasada nas redes sociais depois ter aparecido numa reportagem da estação de Queluz de Baixo na qual disse nunca se ter sentido bem com o seu corpo e revelou ter feito várias intervenções estéticas."Já fiz três cirurgias. Na primeira vez coloquei peito e fiz uma lipoaspiração na barriga. Depois, fiz no interior das pernas. Na segunda cirurgia, fiz também nos flancos, porque tinha tirado gordura a mais. Fiz também no rabinho", afirmou, confessando ainda colocar "ácido hialurónico e botox" no rosto.As críticas dos fãs não se fizeram esperar e Helena disse estar a ser alvo de bullying.