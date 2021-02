Helena Isabel arrasa TVI por chamar "vendedora ambulante" a Sónia do 'Big Brother'

Antiga concorrente do reality show mostrou a sua indignação e revolta nas redes sociais.

"Concorda com a vendedora ambulante?", questionou a estação nas redes sociais. Indignada, Helena Isabel acabou por criticar a publicação, bem como o canal. "Mas as pessoas não têm identidade? Não têm nome?", perguntou.



Recorde-se que a jurista já trabalhou como apresentadora no canal, onde apresentava o programa das madrugadas ‘1000 à Hora’.

não tem papas na língua e, frequentemente, recorre às redes sociais para comentar o, de onde já foi expulsa. Esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, não foi indiferente e arrasou a TVI por chamar "vendedora ambulante" aA jurista não hesitou em criticar a estação de Queluz de Baixo por ter questionado os seguidores sobre uma discussão entre Sónia e Bruno Savateutilizando o nome da concorrente.