Helena Isabel arrasada após jantar com Quinaz: "Ficas com os restos das outras"

Um dia após o polémico fim da relação entre Gonçalo Quinaz e Jessica Nogueira, o ex-futebolista mostrou que já seguiu em frente e partilhou uma fotografia a jantar com Helena Isabel Patrício.Uma cumplicidade que gerou uma onda de críticas, que a ex-concorrente do 'Big Brother' não resistiu a partilhar.escreveu um internauta, enquanto outro acrescentava. "Não tens mesmo amor próprio. Aproveita esta noite que o homem está com falta. Amanhã és chutada para canto. Que descida de divisão".Face às críticas, Helena respondeu aos seguidores, mostrando-se indignada. "Gonçalo Quinaz e Jessica Nogueira, recorde-se, terminaram o namoro de costas voltadas, com trocas de acusações.A jovem acusou o ex-jogador de a perseguir e de a expôr a uma relação tóxica, algo que levantou rumores de violência doméstica.Quinaz negou as especulações e sugeriu que Jessica lhe foi várias vezes infiel durante o relacionamento. A polémica está ao rubro.