Helena Isabel da ‘Casa dos Segredos’ goza com explosões no Líbano e deixa fãs em choque

05 ago 2020 • 12:20

Helena Isabel Patrício, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia ousada do seu peito. Contudo, está a deixar os seguidores em choque por ter identificado a capital do Líbano, Beirute, na localização geográfica da imagem, no mesmo dia em que o país sofreu várias explosões, que causaram centenas de mortos e feridos.

A publicação não passou despercebida aos olhos dos seguidores, que depressa mostraram o seu desagrado na caixa de comentários da fotografia.

"Tira-me essa localização da fotografia. Podias mostrar algum respeito mas isso não se aprende nos mestrados", "Comparar o que aconteceu em Beirute…com a visão das suas mamas é não ter noção" ou "Tenho saudades da Helena que tanto apoiei", pode ler-se.

Após ler as críticas, a antiga concorrente do reality show da TVI defendeu-se, afirmando que tudo se tratou de uma coincidência "infeliz": "Estou de férias. A beber água de coco. A comer peixinho desfiado... raramente partilho a localização real. Coincidência infeliz a de ter publicado que estava em Beirute. Normalmente coloco Zimbabué… mas quis variar! Não fazia ideia do trágico acontecimento… portanto não julgue", afirmou.