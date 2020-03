Helena Isabel da 'Casa dos Segredos' mostra-se a passear na rua de pijama

Helena Isabel está a cumprir a quarentena em casa devido ao surto de coronavírus mas revela que tem saído à rua para passear o cão.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' não resistiu a partilhar o momento com os milhares de seguidores que a acompanham. A vencedora da última edição do programa da TVI mostrou-se sem maquilhagem e de pijama, descontraída e sem pudores com a imagem., começa por dizer, mostrando até as nódoas que tem no pijama., admite, mostrando-se preocupada com a situação de ter de cumprir as medidas de prevenção e permanecer em casa.Já novamente no conforto do lar, Helena aproveitou ainda para se mostrar a dançar com o amigo de quatro patas na cozinha, tentando manter o bom humor apesar da fase complicada que se atravessa.